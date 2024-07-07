Шольц захищає домовленість щодо бюджету попри критику опозиції

Канцлер Німеччини Олаф Шольц захистив досягнутий коаліцією компроміс щодо федерального бюджету на 2025 рік, незважаючи на критику з боку опозиції.

Заяву Шольца наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

На зборах своєї Соціал-демократичної партії (СДПН) у Веймарі Шольц заявив, що коаліція знайшла спосіб профінансувати допомогу Україні, одночасно фінансуючи потреби Німеччини.

"І з цієї причини це хороший бюджет, який федеральний уряд погодив після довгого часу і безсонної ночі", – сказав канцлер, визнавши, що трипартійна коаліція сперечалася щодо нього.

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Голови СДПН, "Зелених" та "Вільної демократичної партії" провели нічні переговори до ранку п'ятниці, щоб укласти угоду щодо проєкту бюджету після багатомісячних дискусій.

Реагуючи на бюджетну угоду, лідер опозиційного "Християнсько-демократичного союзу" Фрідріх Мерц передбачив, що коаліція розпадеться ще до кінця літа.

"Цілком можливо, що нам доведеться зібратися в Берліні в найкоротші терміни. Трипартійна коаліція не настільки стабільна, щоб протриматися до кінця літа", – сказав він.

У п'ятницю німецький уряд заявив, що досягнув згоди щодо бюджету на 2025 рік, що послабило багатомісячні суперечки, які загрожували розвалом коаліції.

Соціал-демократи канцлера Шольца, а також лідери їхніх партнерів по коаліції, "Вільних демократів" та "Зелених", досягли згоди щодо планів, які включають збільшення витрат на оборону та доступне житло, після марафону переговорів, які затягнулися до ранку п'ятниці.

Троє лідерів політсил останніми тижнями часто проводили обговорення щодо бюджету і прагнули досягти домовленості до середи 3 липня. Про те, що це може статися найближчим часом, повідомляли раніше цього тижня.

Співлідерка "Зелених", очільниця МЗС Анналена Бербок застерегла від розпаду урядової коаліції на тлі суперечки щодо бюджету.