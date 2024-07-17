Reuters: Германия планирует вдвое сократить поддержку Украины в 2025 году

В компромиссном проекте бюджета, который в среду должно принять немецкое правительство после длительных споров в коалиции, закладывают вдвое меньшую сумму на поддержку Украины, чем на 2024 год.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа, оказавшийся в распоряжении агентства.

В среду правительство Германии должно наконец утвердить бюджет на 2025 год – после длительных переговоров, которые стали непростым испытанием для "светофорной коалиции" в условиях необходимости не увеличивать госдолг сверх установленных пределов.

Министр финансов Кристиан Линднер настаивал, что расходы нужно ограничить после более высоких расходов во время пандемии коронавируса и энергетического кризиса.

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В проекте якобы предусмотрены вдвое меньшие средства на военную помощь Украине – закладывают 4 млрд евро вместо 8 млрд евро в 2024 году.

Ранее неофициально сообщалось, что в проекте все еще остается дефицит в размере 17 миллиардов евро.

Канцлер Германии Олаф Шольц несколько дней назад защитил достигнутый коалицией компромисс по федеральному бюджету на 2025 год, несмотря на критику со стороны оппозиции.

Напомним, Германия на прошлой неделе отчиталась об отправке Украине боеприпасов к Patriot и Leopard 1.