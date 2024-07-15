ЗМІ: У проєкті бюджету Німеччини на 2025 рік є дірка в 17 млрд євро

Уряд Німеччини планує затвердити проєкт бюджету на 2025 рік у середу, але в ньому все ще залишається дефіцит у розмірі 17 мільярдів євро.

Про це агентству Reuters повідомили в понеділок джерела в Міністерстві фінансів Німеччини, пише "Європейська правда".

Цього місяця коаліційний уряд Німеччини уклав угоду про бюджет країни на 2025 рік, пропонуючи при цьому пакет заходів для пожвавлення економічного зростання і фінансування військової модернізації.

За даними джерел, бюджет на 2025 рік включатиме рекордні 78 мільярдів євро інвестицій та чисті запозичення в розмірі 43,8 мільярда євро. Загальний розмір бюджету – 481 мільярд євро, що відповідає конституційно закріпленому ліміту витрат.

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Бюджет супроводжується середньостроковим фінансовим плануванням до 2028 року – року, коли має вичерпатися спеціальний фонд збройних сил, призначений для досягнення мінімальних цілей НАТО щодо витрат.

У 2028 році дефіцит регулярного бюджету становитиме 39 мільярдів євро, а для досягнення цілей НАТО без спеціального фонду необхідно 28 мільярдів євро, повідомили джерела. За даними джерел у Міністерстві фінансів, у 2026 і 2027 роках дефіцит фінансування становитиме 13 мільярдів євро.

Міністр фінансів Крістіан Лінднер заявив під час презентації угоди, що це "в жодному разі" не бюджет жорсткої економії, але він зосереджений на певних пріоритетах, в тому числі військових, з витратами на оборону, що перевищують цільовий показник НАТО в 2% від ВВП.

Намагаючись стимулювати економічне зростання, уряд запропонує зниження податків на 23 млрд євро, а також інвестиції в різні сфери, спрямовані на пом'якшення наслідків кризи вартості життя для людей і компаній.

Уряд також планує ухвалити в середу додатковий бюджет на поточний рік, який передбачає 11 мільярдів євро додаткових запозичень.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц кілька днів тому захистив досягнутий коаліцією компроміс щодо федерального бюджету на 2025 рік, незважаючи на критику з боку опозиції.

5 липня німецький уряд заявив, що досягнув згоди щодо бюджету на 2025 рік, що послабило багатомісячні суперечки, які загрожували розвалом коаліції.