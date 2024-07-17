Уряд Німеччини затвердив бюджет на 2025 рік з меншою допомогою Україні

Уряд Німеччини затвердив проєкт бюджету на 2025 рік, суперечки щодо якого тривали багато місяців.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Федеральний уряд Німеччини затвердив проєкт бюджету на 2025 рік, супроводжуваний заходами для стимулювання економіки, та передає його до Бундестагу.

Заплановані витрати складають 480,6 млрд євро, із дотриманням максимального порогу витрат (так званого "боргового гальма"). Проте на 2024-2025 рік все одно закладають нові борги на понад 94 млрд євро. Нові запозичення у 2025 році складуть 43,8 млрд євро.

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Бундестаг почне розгляд проєкту з вересня та очікувано затвердить додатковий бюджет на 2024 рік 8 листопада, а бюджет на 2025 рік – 29 листопада. До того часу у них можуть вносити зміни.

Проєкт передбачає збільшення видатків на оборону на 1,3 млрд – до понад 53 млрд євро. Це менше, ніж початково хотів міністр оборони Борис Пісторіус, який наполягав на 6 млрд євро, і ймовірно у парламенті ще будуть бурхливі дискусії щодо збільшення оборонних видатків.

На додачу до власне оборонного бюджету, 22 млрд євро з фінансованого борговими коштами спецфонду передбачені на вдосконалення обладнання для Бундесверу.

На військову допомогу Україні закладають до 4 млрд євро, тоді як у бюджеті на 2024 рік було майже 8 млрд.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц кілька днів тому захистив досягнутий коаліцією компроміс щодо федерального бюджету на 2025 рік, незважаючи на критику з боку опозиції.