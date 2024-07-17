У Німеччині на 6 років засудили бізнесмена, що постачав в РФ компоненти для дронів

Суд у Німеччині засудив громадянина ФРН з подвійним німецько-російським громадянством до шести років та дев'яти місяців ув'язнення за продаж електроніки російським компаніям для військового використання всупереч санкціям.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Суд міста Штутгарт заявив, що 59-річний чоловік доставив до РФ 120 тисяч деталей, які могли бути використані у військових цілях, у період з січня 2020 року по травень 2023 року.

Як йдеться в рішенні суду, серед них були деталі, які використовуються в безпілотнику "Орлан-10", який російська армія використовує у війні проти України.

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У рішенні вказують, що після початку широкомасштабної війни в Україні обвинувачений намагався приховати продажі російським компаніям за допомогою документів для таких пунктів призначення, як Гонконг і Туреччина.

Суд, виносячи вирок, заявив, що "взяв до уваги витрачену ним злочинну енергію – зокрема, у формі обходу санкцій після лютого 2022 року – а також тривалий період транзакцій та їхній значний обсяг".

В рішенні також йдеться, що засуджений зізнався у скоєнні злочину та висловив жаль. Його 54-річний бізнес-партнер отримав більш короткий умовний термін.

Раніше ЗМІ повідомляли, що логістична компанія HT Rus, що належить зареєстрованому в Німеччині вантажоперевізнику Hellmann Worldwide Logistics, допомагає виробникам РФ з обходом санкцій.

Нещодавно бізнесмен російського походження Владімір Ліхутін став першим жителем Чехії, офіційно засудженим за порушення антиросійських санкцій.

Також повідомляли, що нідерландська компанія Dieseko сплатила в бюджет Нідерландів 1,78 мільйона євро в межах позасудового врегулювання, яке почалось після опублікованих даних про її участь у будівництві російського Керченського мосту.