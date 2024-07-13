У Чехії засудили першу людину за порушення антиросійських санкцій

Бізнесмен російського походження Владімір Ліхутін став першим жителем Чехії, офіційно засудженим за порушення антиросійських санкцій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Czech Radio.

У травні 2022 року бізнесмен з Тепліце намагався таємно вивезти в Росію три автомобілі преміум-класу Mercedes-Benz, Audi і BMW. Водночас експорт із ЄС до РФ автомобілів вартістю понад 50 тисяч євро, за винятком машин швидкої допомоги, заборонений з березня 2022 року.

Згідно з вердиктом суду, який набув чинності, Ліхутін за скоєне правопорушення має виплатити штраф у розмірі 300 тисяч крон. Йому заборонили торгувати автотранспортними засобами протягом наступних 20 місяців.

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Також він зобов'язаний виплатити державі приблизно 132 тисячі євро, які він отримав від російських клієнтів як авансові платежі за зазначені транспортні засоби.

Інші схожі справи перебувають на стадії розслідування у Чехії. За словами прокурорів, розслідування є тривалими, оскільки необхідна також міжнародна співпраця.

Нагадаємо, Чехія просуває обмеження пересувань "дипломатів" з Росії в Шенгенській зоні.

А днями Чехія після російського удару по "Охматдиту" передала Росії, що вони – "сміття людства".