Reuters: Пов’язана з Німеччиною логістична компанія допомагає виробникам РФ з обходом санкцій

Логістична компанія HT Rus, що належить зареєстрованому в Німеччині вантажоперевізнику Hellmann Worldwide Logistics, допомагає виробникам РФ з обходом санкцій.

Про це йдеться у публікації Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року Hellmann повідомив співробітникам свого московського офісу про вихід з Росії.

До війни московський офіс Hellmann допомагав російським промисловим фірмам доставляти в Росію інструменти, деталі та обладнання із Заходу, але після вторгнення такі поставки були суттєво обмежені міжнародними санкціями.

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Водночас зареєстрована в Росії фірма Heinrich Tapp Rus (HT Rus), власниками якої на той час були щонайменше двоє колишніх співробітників Hellmann, перебрала на себе відносини з багатьма старими клієнтами Hellmann.

Сайт HT Rus пропонує клієнтам у Росії "паралельний імпорт" – термін, який широко використовується для опису доставки товарів через треті країни, такі як Туреччина або Об'єднані Арабські Емірати, щоб обійти західні санкції.

Reuters виявило, що HT Rus надавала послуги російським клієнтам, які перебувають під міжнародними санкціями за підтримку воєнної машини Кремля.

Фірма працювала в тому числі і з російськими клієнтами, такими як виробник лімузинів для кремлівського правителя Владіміра Путіна Aurus, дочірні компанії КамАЗу, а також Тюменський акумуляторний завод, який постачає акумулятори для виробника озброєнь.

Reuters не змогло визначити, чи пропонувала HT Rus послуги "паралельного імпорту" цим фірмам, оскільки податкові документи не розкривають характер наданих послуг.

Відповідно до корпоративних звітів, HT Rus належить зареєстрованій у Німеччині фірмі, акціонером якої є німецький бізнесмен, а до минулого місяця її директором був ще один німець.

HT Rus вирізняється з-поміж інших компаній тим, що досі було оприлюднено дуже мало випадків, коли громадян Євросоюзу було викрито у веденні бізнесу, безпосередньо або через дочірню компанію, що перебуває у повній власності, з організаціями, на які наклали санкції.

Hellmann Worldwide Logistics заявила, що не має нічого спільного з діяльністю HT Rus або людьми, які нею керують. Reuters не знайшло доказів порушення санкцій з боку Hellmann.

Нещодавно бізнесмен російського походження Владімір Ліхутін став першим жителем Чехії, офіційно засудженим за порушення антиросійських санкцій.

Також повідомляли, що нідерландська компанія Dieseko сплатила в бюджет Нідерландів 1,78 мільйона євро в межах позасудового врегулювання, яке почалось після опублікованих даних про її участь у будівництві російського Керченського мосту.