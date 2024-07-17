У Польщі розслідують можливе розкриття секретної інформації ексміністром оборони

Польська прокуратура розслідує можливе розкриття секретної інформації ексміністром оборони Маріушем Блащаком після отримання повідомлення про підозру у вчиненні злочину від Служби військової контррозвідки Польщі (SKW).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Йдеться про розсекречення частини документа плану застосування Збройних сил Республіки Польща "Варта". У документі детально описано, як військові мали захищати Польщу від можливого російського нападу.

Служба військової контррозвідки заявила, що після оприлюднення 17 вересня 2023 року Блащаком інформації з документа про оперативні плани Збройних сил Польщі провела перевірку стану захисту секретної інформації у відомстві.

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Як зазначає SKW, вона встановила порушення в частині неналежного поводження з секретною інформацією, що діяли на шкоду інтересам захисту секретної інформації та відповідали ознакам злочинів.

"Виконуючи обов'язок... керівник Служби військової контррозвідки 17 липня 2024 року подав до прокуратури повідомлення про підозру у вчиненні злочину колишнім міністром національної оборони Маріушем Блащаком" – йдеться у повідомленні.

Восени 2023 року під час парламентської виборчої кампанії Блащак розсекретив частину плану "Варта", звинувативши тодішню опозицію в тому, що вона хотіла передати частину Польщі на схід від Вісли агресору.

Минулого тижня Сейм Польщі підтримав зняття імунітету з Блащака, нинішнього депутата від "Права і справедливості", який фігурує у справі про "публічну образу" через незбиту ракету біля міста Бидгощ.

Нагадаємо, йдеться про інцидент кінця квітня 2023 року, коли поблизу міста Замость, приблизно за 15 кілометрів від Бидгоща, знайшли рештки неідентифікованого військового об'єкта. Пізніше заявили, що йдеться про російську ракету, яка залетіла в повітряний простір у грудні 2022-го.

Тодішній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що йому не доповіли про перетин ракетою повітряного простору, і звинуватив у цьому Пйотровського. Генерал подав у відставку у жовтні 2023 року, незадовго до парламентських виборів.