З ексміністра оборони Польщі зняли імунітет у справі про "незбиту російську ракету"

Сейм Польщі в п’ятницю, 12 липня, підтримав зняття імунітету з депутата від "Права і справедливості", колишнього міністра оборони Маріуша Блащака, який фігурує у справі про "публічну образу" через незбиту ракету біля міста Бидгощ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

За зняття з Блащака імунітету проголосували 245 польських депутатів, 181 проголосував проти і семеро – утрималися. Для ухвалення рішення потрібна була абсолютна більшість у 231 голос.

Подання на притягнення ексміністра оборони Польщі до відповідальності до Сейму подав Мацей Сиздоль – адвокат колишнього оперативного командувача Збройних сил генерала Томаша Пйотровського.

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Пйотровський подав до суду на Блащака, який звинуватив генерала в тому, що в грудні 2022 року той не поінформував міністра про вхід російської ракети в повітряний простір Польщі. Саме її уламки нібито виявили навесні 2023-го.

Проти ексміністра оборони Польщі подали позов за кримінальною статтею про "публічну образу", яку запровадили під час перебування "Права і справедливості" при владі.

Нагадаємо, йдеться про інцидент кінця квітня 2023 року, коли поблизу міста Замость, приблизно за 15 кілометрів від Бидгоща, знайшли рештки неідентифікованого військового об'єкта. Пізніше заявили, що йдеться про російську ракету, яка залетіла в повітряний простір у грудні 2022-го.

Тодішній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що йому не доповіли про перетин ракетою повітряного простору, і звинуватив у цьому Пйотровського. Генерал подав у відставку у жовтні 2023 року, незадовго до парламентських виборів.

Детальніше про цей інцидент читайте у статті Польща пропустила ракетний удар: як російська Х-55 біля "столиці НАТО" підірвала політику країни.