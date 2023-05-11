Міністр оборони Польщі прокоментував інцидент з нібито російською ракетою біля Бидгоща

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що йому у грудні не доповіли про потрапляння у повітряний простір країни ракети, уламки якої нещодавно знайшли на півночі Польщі – хоча військові відстежували її і намагалися шукати.

Як повідомляє RMF24 і Polsat, пише "Європейська правда", про це Блащак розповів на брифінгу.

Міністр оборони розповів, що польська армія у день інциденту знала про "повітряний об’єкт", проте особисто йому тоді не доповіли про подію.

"Одразу після появи інформації, що об’єкт, знайдений під Бидгощем, може бути російською крилатою ракетою, я ініціював інспекцію в оперативному командуванні, яке згідно зі законом про захист вітчизни відповідає за захист кордону у повітряному просторі", – зазначив Блащак.

Як з’ясувала інспекція, 16 грудня 2022 року у повітряних силах отримали від української сторони інформацію, що до повітряного простору Польщі наближається якийсь об’єкт, ймовірно ракета. Тоді встановили контакт з українською і американською стороною та запустили відповідні процедури НАТО, у повітря підняли польські та американські винищувачі.

За його словами, польські радари зафіксували об’єкт.

Блащак зазначив, що усі дії польських військових Центру повітряних операцій тоді були правильними, проте оперативний командувач чомусь не доповів про інцидент ані міністру, ані іншим урядовим структурам, як мав зробити згідно з інструкціями.

"В оперативному звіті за 16 грудня, який я отримав, була інформація, що у той день не зафіксували порушення повітряного простору Польщі, що – як згодом з’ясувалося – було неправдою", – сказав Блащак.

Він підтвердив, що після підозр про чужу ракету на можливе місце її падіння відправили лише поліцейський патруль, пошуки з гелікоптером не починали до 19 грудня, територіальну оборону не залучали, а після того пошуки зовсім припинили.

"Водночас, я рішуче заперечую інформацію у медіа про те, що це я відмовився віддати наказ про пошуки об’єкта і надіслати на місце додаткових військових теороборони", – зазначив Блащак.

Міністр додав, що доповідь про те, як діяли стосовно знайденого об’єкта, передадуть прем’єру та президенту і всі можливі кадрові рішення будуть прийматися після того.

Нагадаємо, перед цим ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що за першими висновками Технічного інституту Повітряних сил Польщі знайдені під Бидгощем уламки – від російської Х-55.

Польська влада поки офіційно підтвердила лише факт знахідки "військово-повітряного об’єкта", додаткових коментарів від польських посадовців до цього моменту не надходило.