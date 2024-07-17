Кіпр планує побудувати велику військово-морську базу

Міністр оборони Кіпру Василіс Пальмас заявив, що на південному узбережжі острівної держави на сході Середземномор'я планують будівництво великої військово-морської бази.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За словами глави Міноборони, геополітична роль Кіпру як найближчого до Близького Сходу члена Євросоюзу, яка останнім часом зросла, вимагає розбудови інфраструктури, здатної підтримати політику, спрямовану на цей регіон.

Він вказав, що база покликана приймати великі кораблі з країн ЄС та інших держав для виконання різноманітних місій, зокрема доставку гуманітарної допомоги на Близький Схід.

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Пальмас зазначив, що будівництво бази "зробить рішучий внесок" у реалізацію політики в цьому регіоні.

Міністр уточнив, що Греція надає технічні ноу-хау для проєкту, в той час як фактичне будівництво керуватиметься висновками експертного дослідження, яке мають завершити в найближчі кілька днів.

Військово-морська база буде побудована на існуючому військово-морському об'єкті приблизно за 25 кілометрів на схід від прибережного міста Лімасол.

Саме там у 2011 році стався потужний вибух 480 тонн конфіскованого іранського пороху, внаслідок якого загинуло 13 людей та була виведена з ладу головна електростанція Кіпру, через що в державі розгорілася політична криза.

Раніше Євросоюз підтримав Кіпр після погроз лідера ліванської "Хезболли" Хасана Насралли оголосити країну "частиною війни" через її допомогу Ізраїлю.

Перед тим Кіпр розпочав стратегічний діалог зі США, щоб повністю скасувати ембарго на продаж зброї.

Також повідомляли, що Кіпр спільно з Естонією, Францією, Бельгією та Угорщиною підписав контракт на закупівлю зенітно-ракетних комплексів малої дальності Mistral.