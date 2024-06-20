ЄС висловив підтримку Кіпру, якому лідер ліванської "Хезболли" пригрозив ударами

Європейський Союз підтримав Кіпр після погроз лідера ліванської "Хезболли" Хасана Насралли оголосити країну "частиною війни" через її допомогу Ізраїлю.

Про це сказав на брифінгу 20 червня речник Європейської комісії Петер Стано, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

У телевізійному зверненні напередодні Насралла вперше згадав про Кіпр, заявивши, що "Хезболла" може вважати його "частиною війни", якщо той продовжить дозволяти Ізраїлю використовувати свої аеропорти і бази для військових навчань.

"Відкриття кіпрських аеропортів і баз для ізраїльського ворога з метою нанесення ударів по Лівану означатиме, що кіпрський уряд є частиною війни, і опір буде мати справу з ним як з частиною війни", – заявив він.

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Речник Єврокомісії висловив підтримку Кіпру, нагадавши, що "будь-яка загроза проти однієї з наших країн-членів є загрозою проти Європейського Союзу".

"ЄС повністю підтримує сам Кіпр, а також заяву, зроблену президентом Кіпру (Нікосом Хрістодулідісом. – Ред.) щодо погроз із боку "Хезболли", – сказав він, додавши, що ЄС "бере участь у контактах і діяльності з різними партнерами в регіоні з метою сприяння необхідній деескалації".

Станом наголосив, що ЄС уважно стежить за ситуацією на кордоні між Ліваном та Ізраїлем, оскільки вона є "джерелом постійного занепокоєння", і закликав до деескалації напруженості в регіоні.

Підтримуване Іраном бойове угруповання "Хезболла", що діє в Лівані, та Ізраїль обмінюються ударами з моменту початку війни в Газі 7 жовтня 2023 року, постійно посилюючи атаки, що викликає занепокоєння щодо більш масштабної конфронтації.

Сполучені Штати занепокоєні тим, що бойові дії на ізраїльсько-ліванському кордоні можуть перерости у повномасштабну війну.