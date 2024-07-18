Литва представила Німеччині "план B" щодо термінів розміщення німецької бригади

Литва хоче, щоб німецька бригада на литовській території досягла повної боєздатності до кінця 2027 року, але Берлін ознайомлений і з "планом B".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, якого цитує LRT.

Кащюнас відреагував на публікації в німецьких ЗМІ про те, що остаточне розгортання бригади може бути відкладено до кінця 2028 або початку 2029 року, оскільки необхідна інфраструктура не буде готова вчасно.

"Якщо є план "А", стратегічна лінія, напрямок, мають бути якісь запасні варіанти, як запасне колесо в автомобілі. то елементарний робочий процес. Думаю, що тут була роздмухана буря в склянці", – сказав міністр.

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Крім того, за його словами, коли є стратегічна мета щодо повноцінної бойової бригади до кінця 2027 року, "то має бути і план "B", це абсолютно нормальна річ".

"Усе йде за планом, відповідно до можливостей, але потрібно враховувати всілякі ситуації, на які має бути відповідь. Для цього план "B" і потрібен. Є "А" і є "B", – підсумував очільник Міноборони.

На початку квітня до Литви прибув початковий склад німецької бригади, яка буде дислокуватись у балтійській країні. Солдати оселилися у Вільнюсі, вони відповідають за планування передислокації бригади до Литви та координацію вимог до військової інфраструктури.

За оцінками ЗМІ, розміщення у Литві німецької бригади може коштувати близько 11 млрд євро.