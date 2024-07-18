Розвідка Британії проаналізувала наміри РФ заблокувати YouTube

Розвідувальна спільнота Великої Британії присвятила свій огляд обмеженням на використання цифрових телекомунікацій в Росії, зокрема можливому блокуванню YouTube.

Огляд за 18 липня був оприлюднений в X (Twitter) британського Міністерства оборони, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, 12 липня депутат Держдуми Антон Нємкін заявив в інтерв'ю, що російська влада почала сповільнювати трафік у месенджері WhatsApp. Публічно це пояснюється тим, що додатком можуть користуватись екстремістські групи.

Це, ймовірно, також обмежить можливість російських опозиційних та антивоєнних активістів організовуватися і спілкуватися, додали в розвідці.

Реклама:

Окремо 12 липня російські незалежні ЗМІ повідомили, що перебої в роботі YouTube були спричинені навмисним уповільненням трафіку російською владою.

За повідомленнями, адміністрація президента, ймовірно, повністю заблокує YouTube у вересні 2024 року.

Розвідка Британії зазначила, що, як і нещодавнє припинення діяльності незалежних медіа-організацій та обмеження інших безпечних засобів комунікації, ці заходи є прискоренням довготривалої тенденції до посилення державного контролю над доступом до ЗМІ та інформації в Росії.

Обмеження доступу до соціальних мереж, ймовірно, спрямовані на те, щоб забезпечити доступ російського населення лише до тих ЗМІ, які поширюють проурядові наративи.

"Обмеження більш безпечних засобів приватної комунікації полегшить урядовий нагляд за потенційним інакомисленням і створить атмосферу страху і самоцензури серед тих, хто може бути критично налаштований до режиму", – йдеться в огляді.

У попередньому огляді розвідка Британії розповідала, як РФ намагається запобігти втечі потенційних призовників.

Перед цим розвідка проаналізувала ситуацію із цінами на газ в Росії та їхнім зростанням з початку повномасштабного вторгнення в Україну.