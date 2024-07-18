Разведка Британии проанализировала намерения РФ заблокировать YouTube

Разведывательное сообщество Великобритании посвятило свой обзор ограничениям на использование цифровых телекоммуникаций в России, в частности возможной блокировке YouTube.

Обзор за 18 июля был обнародован в X (Twitter) британского Министерства обороны, сообщает "Европейская правда".

Как указано, 12 июля депутат Госдумы Антон Немкин заявил в интервью, что российские власти начали замедлять трафик в мессенджере WhatsApp. Публично это объясняется тем, что приложением могут пользоваться экстремистские группы.

По определению российского правительства, это, вероятно, также включает ограничение возможности оппозиционных активистов и тех, кто выступает против войны в Украине, организовываться и общаться, добавили в ведомстве.

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Отдельно 12 июля российские независимые СМИ сообщили, что перебои в работе видеоплатформы YouTube были вызваны намеренным замедлением трафика российским правительством.

По сообщениям, администрация президента, вероятно, полностью заблокирует YouTube в сентябре 2024 года.

В ведомстве отметили, что как и недавнее прекращение деятельности независимых медиа-организаций и ограничения других безопасных средств коммуникации, эти меры стали ускорением долговременной тенденции к усилению государственного контроля над доступом к СМИ и информации в России.

Ограничения доступа к социальным сетям, вероятно, направлены на то, чтобы обеспечить доступ российского населения только к тем СМИ, которые распространяют проправительственные нарративы.

"Ограничение более безопасных средств частной коммуникации облегчит правительственный надзор за потенциальным инакомыслием и создаст атмосферу страха и самоцензуры среди тех, кто может быть критически настроен к режиму", – говорится в обзоре.

В предыдущем обзоре разведка Британии рассказывала, как РФ пытается предотвратить побег потенциальных призывников.

Перед этим разведка проанализировала ситуацию с ценами на газ в России и их ростом с начала полномасштабного вторжения в Украину.