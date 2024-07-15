Розвідка Британії: РФ змушена піднімати ціни на газ для населення, щоб збільшити доходи

Розвідувальна спільнота Великої Британії проаналізувала ситуацію із цінами на газ в Росії та їхнім зростанням з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 15 липня.

Як зазначено, з 1 липня Росія підвищила внутрішні ціни на газ на 11,2%, що майже напевно має на меті збільшити доходи від внутрішнього ринку Росії у відповідь на втрату європейського ринку.

Це стало наслідком санкцій проти Росії за вторгнення в Україну, а також навмисного скорочення поставок газу до Європи у відповідь, додає розвідка.

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У 2023 році чистий річний збиток "Газпрому" склав приблизно 6,9 мільярда доларів, що є найбільшим річним збитком за останні 25 років, нагадує відомство.

В огляді йдеться, що інфляція в Росії, найімовірніше, залишиться вищою за цільовий показник Центрального банку Росії на рівні 4% у другій половині 2024 року. Це частково пов'язано зі зростанням внутрішніх цін на газ та інших витрат домогосподарств, а також зі збільшенням державних витрат, що в основному зумовлено вторгненням в Україну.

"За оцінками, ціни на газ для російських домогосподарств зросли на 34% з початку вторгнення, незважаючи на те, що Росія є другим найбільшим виробником природного газу у світі у 2023 році. У 2025 році вони зростуть ще на 8,2%, що майже напевно посилить інфляційний тиск в російській економіці та послабить купівельну спроможність пересічних росіян", – зазначає розвідка.

В одному з попередніх оглядів британська розвідка повідомляла, що середньодобові втрати Росії убитими й пораненими протягом травня і червня 2024 року зросли до максимальних за весь час її загарбницької війни проти України.

Також розвідка Британії повідомила, що за останній рік значно зросла частота ударів України по Чорноморському флоту Росії та їхня ефективність.