ЗМІ: 2100 українських військових незабаром пройдуть підготовку у Франції
У Франції очікують, що у вересні 2024 року понад дві тисячі українських військових почнуть підготовку у місцевих тренувальних центрах.
Як пише "Європейська правда", про це France Info повідомили джерела у французькому Міноборони.
За даними видання, накрикінці вересня 2100 українських військовослужбовців, що є еквівалентом бригади французької армії, прибудуть до Франції для проходження двомісячної бойової підготовки.
Йдеться про ті самі центри, які щороку приймають французьких солдатів перед кожною операцією закордоном, зазначає France Info.
За інформацією видання, у Франції ставлять за мету підготувати бригаду Збройних Сил України – близько 4500 військових – до грудня.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном виконання рішень Саміту миру, а також підготовку наступного оборонного пакета, безпекову співпрацю та навчання військових.
Раніше президент Франції анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів Mirage 2000-5 та підготовку 4500 українських військовослужбовців у межах "нової співпраці" з Києвом.
Також Макрон заявляв, що українські льотчики та механіки для винищувачів Mirage 2000-5 будуть навчатись на французькій території.