ЗМІ: 2100 українських військових незабаром пройдуть підготовку у Франції

У Франції очікують, що у вересні 2024 року понад дві тисячі українських військових почнуть підготовку у місцевих тренувальних центрах.

Як пише "Європейська правда", про це France Info повідомили джерела у французькому Міноборони.

За даними видання, накрикінці вересня 2100 українських військовослужбовців, що є еквівалентом бригади французької армії, прибудуть до Франції для проходження двомісячної бойової підготовки.

Йдеться про ті самі центри, які щороку приймають французьких солдатів перед кожною операцією закордоном, зазначає France Info.

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За інформацією видання, у Франції ставлять за мету підготувати бригаду Збройних Сил України – близько 4500 військових – до грудня.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном виконання рішень Саміту миру, а також підготовку наступного оборонного пакета, безпекову співпрацю та навчання військових.

Раніше президент Франції анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів Mirage 2000-5 та підготовку 4500 українських військовослужбовців у межах "нової співпраці" з Києвом.

Також Макрон заявляв, що українські льотчики та механіки для винищувачів Mirage 2000-5 будуть навчатись на французькій території.