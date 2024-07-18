СМИ: 2100 украинских военных вскоре пройдут подготовку во Франции

Во Франции ожидают, что в сентябре 2024 года более двух тысяч украинских военных начнут подготовку в местных тренировочных центрах.

Как пишет "Европейская правда", об этом France Info сообщили источники во французском Минобороны.

По данным издания, в конце сентября 2100 украинских военнослужащих, что является эквивалентом бригады французской армии, прибудут во Францию для прохождения двухмесячной боевой подготовки.

Речь идет о тех же центрах, которые ежегодно принимают французских солдат перед каждой операцией за рубежом, отмечает France Info.

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По информации издания, во Франции ставят цель подготовить бригаду Вооруженных Сил Украины – около 4500 военных – до декабря.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном выполнение решений Саммита мира, а также подготовку следующего оборонного пакета, сотрудничество в сфере безопасности и обучение военных.

Ранее президент Франции анонсировал передачу Украине нескольких французских истребителей Mirage 2000-5 и подготовку 4500 украинских военнослужащих в рамках "нового сотрудничества" с Киевом.

Также Макрон заявлял, что украинские летчики и механики для истребителей Mirage 2000-5 будут учиться на французской территории.