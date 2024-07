Зеленський обговорив із Макроном підготовку наступного оборонного пакета Україні

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО у Вашингтоні провів зустріч із своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у X (Twitter).

Український лідер зазначив, що вони обговорили виконання рішень Саміту миру, а також підготовку наступного оборонного пакета, безпекову співпрацю та навчання військових.

On the sidelines of the NATO Summit, together with French President Emmanuel Macron, we discussed the implementation of the Peace Summit decisions, as well as the preparation of the next defense package, security cooperation and training of our military.



I am grateful to the… pic.twitter.com/Hls7vnMhL1

Реклама: