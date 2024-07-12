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Зеленський обговорив із Макроном підготовку наступного оборонного пакета Україні

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Новини — П'ятниця, 12 липня 2024, 11:34 — Андрій Синявський

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО у Вашингтоні провів зустріч із своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у X (Twitter).

Український лідер зазначив, що вони обговорили виконання рішень Саміту миру, а також підготовку наступного оборонного пакета, безпекову співпрацю та навчання військових.

"Дякую Президенту Емманюелю Макрону та французькому народу за принципову й неослабну підтримку", – додав Зеленський.

Раніше президент Франції анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів Mirage 2000-5 та підготовку 4500 українських військовослужбовців у межах "нової співпраці" з Києвом.

Пізніше Макрон заявляв, що українські льотчики та механіки для винищувачів Mirage 2000-5 будуть навчатись на французькій території.

У червні він та Зеленський також підписали угоду про інвестиції в критичну інфраструктуру України та технічну допомогу.

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