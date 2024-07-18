Голова Єврокомісії прокоментувала погляди "заступника Трампа" на Європу

Переобрана президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності підтримувати відносини з партнерами ЄС, незалежно від виборів у них, водночас зміцнюючи самодостатність Європи.

Так вона прокоментувала обрання Дональдом Трампом кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса, який раніше критикував Євросоюз, повідомляє "Європейська правда".

За словами фон дер Ляєн, важливо вибудовувати "сильнішу Європу", незалежно від результатів виборів в інших країнах світу. І це "передбачає, зокрема, те, що ми зменшуємо залежність" від партнерів, додала вона.

"Ми дуже тісно співпрацюємо з нашими друзями та союзниками, це очевидно. Але це також означає, що ми будуємо власну міць і що ми посилюємо якості, які має Європа. І ми наполегливо працюємо, аби мати сильну Європу", – пояснила голова Єврокомісії.

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Джей Ді Венс, якого обрав Трамп своїм кандидатом у віцепрезиденти, неодноразово критикував Євросоюз і європейські країни. Приміром, у лютому йому не сподобалось, як Брюссель "карає" Угорщину через "відмінні погляди" на війну в Україні.

Венс також говорив про надмірну залежність Європи від США в питанні безпеки та критикував її за недостатні витрати на оборону.

На думку голови МЗС Литви, вибір Трампа означає те, що "ми вступаємо на територію невизначеності".

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