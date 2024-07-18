Глава Еврокомиссии прокомментировала взгляды "заместителя Трампа" на Европу

Переизбранный президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость поддерживать отношения с партнерами ЕС, независимо от выборов в них, одновременно укрепляя самодостаточность Европы.

Так она прокомментировала избрание Дональдом Трампом кандидата в вице-президенты Джей Ди Венса, который ранее критиковал Евросоюз, сообщает "Европейская правда".

По словам фон дер Ляйен, важно выстраивать "более сильную Европу", независимо от результатов выборов в других странах мира. И это "предполагает, в частности, то, что мы уменьшаем зависимость" от партнеров, добавила она.

"Мы очень тесно сотрудничаем с нашими друзьями и союзниками, это очевидно. Но это также означает, что мы развиваем собственную силу и укрепляем качества, которые есть у Европы. И мы упорно работаем над сильной Европой", – пояснила председатель Еврокомиссии.

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Джей Ди Вэнс, которого выбрал Трамп своим кандидатом в вице-президенты, неоднократно критиковал Евросоюз и европейские страны. К примеру, в феврале ему не понравилось, как Брюссель "наказывает" Венгрию из-за "отличных взглядов" на войну в Украине.

Вэнс также говорил о чрезмерной зависимости Европы от США в вопросе безопасности и критиковал ее за недостаточные расходы на оборону.

По мнению главы МИД Литвы, выбор Трампа означает то, что "мы вступаем на территорию неопределенности".

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