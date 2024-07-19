Зеленський про можливе переобрання Трампа: Це буде важка робота
Президент України Володимир Зеленський заявив, що взаємодія з Дональдом Трампом у разі його переобрання на посаду президента США буде "важкою роботою".
Про це український президент сказав в інтерв'ю BBC, повідомляє "Європейська правда".
Зеленський розповів, що готовий співпрацювати з будь-ким, хто перебуватиме при владі в США.
За його словами, співпраця з Трампом буде "важкою роботою, але ми працьовиті люди".
"Можливо, він (Трамп. – Ред.) дійсно не розуміє, що відбувається в Україні, тому ми повинні працювати зі Сполученими Штатами", – зазначив Зеленський.
Зеленський раніше говорив, що Україна готова співпрацювати з будь-якою політичною силою у США, зокрема Республіканською партією в разі її приходу до влади.
ЗМІ повідомили, що цієї п'ятниці Зеленський і Трамп можуть провести телефонну розмову.