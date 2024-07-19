CNN: Трамп і Зеленський запланували телефонну розмову на п’ятницю

Кандидат у президенти США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський можуть провести телефонну розмову у п’ятницю, 19 липня.

Про це стало відомо телеканалу CNN, повідомляє "Європейська правда".

Ця розмова стане першою з того моменту, як Трамп залишив Білий дім.

Один зі співрозмовників телеканалу зазначив, що вже деякий час тривають дискусії щодо відповідного часу для телефонної розмови між Трампом і Зеленським.

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Водночас інше джерело додало, що графіки часто змінюються.

Трамп неодноразово заявляв, що міг би завершити війну в Україні за один день, але залишається незрозумілим, як він збирається це зробити.

Нещодавно Трамп заявляв, що сказав би кремлівському правителю Владіміру Путіну: "Ніколи, ніколи не лізь в Україну".

Він також заявляв, що якщо у США буде "розумний президент", то такі країни як Росія, Китай і КНДР перестануть бути ворогами Сполучених Штатів.

У штабі Трампа розповідали, що пріоритетом його потенційного другого терміну буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною