Зеленский о возможном переизбрании Трампа: Это будет тяжелая работа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что взаимодействие с Дональдом Трампом в случае его переизбрания на пост президента США будет "тяжелой работой".

Об этом украинский президент сказал в интервью BBC, сообщает "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что готов сотрудничать с любым, кто будет находиться при власти в США.

По его словам, сотрудничество с Трампом будет "тяжелой работой, но мы трудолюбивые люди".

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"Возможно, он (Трамп. – Ред.) действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами", – отметил Зеленский.

Зеленский ранее говорил, что Украина готова сотрудничать с любой политической силой в США, в частности Республиканской партией в случае ее прихода к власти.

СМИ сообщили, что в эту пятницу Зеленский и Трамп могут провести телефонный разговор.