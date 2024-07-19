Орбан обіцяє продовжити свою "мирну місію" попри критику

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що продовжить свою "мирну місію", незважаючи на критику з боку Європейського Союзу.

Відповідну заяву Орбан зробив в інтерв'ю державному радіо, яке наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Орбан заявив, що продовжуватиме повідомляти про свої зустрічі лише після того, як вони відбудуться, як це було у випадку з його неузгодженими поїздками до Росії та Китаю.

Він також вважає, що миротворча місія необхідна, щоб зупинити поширення війни.

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На його думку, не потрібно розмовляти зі сторонами, а потрібно сказати їм, "що весь світ хоче миру, тому що ця війна шкодить усім" і що "світові держави чекають початку мирних переговорів".

Орбан також переконаний, що Європа зміниться: "Просто дуже важко вибратися з окопів, у яких вони перебувають. Але я впевнений, що все зміниться не пізніше дня президентських виборів у США. Тільки краще, щоб це не було панічним і поспішним поворотом".

Нагадаємо, євродепутати напередодні схвалили резолюцію на підтримку України, в якій, зокрема, засудили неузгоджені зовнішньополітичні дії угорського прем'єр-міністра.

Єврокомісія раніше вирішила знизити рівень представництва на неформальних засіданнях Ради ЄС під час угорського головування, аби показати невдоволення неузгодженими зовнішньополітичними кроками Віктора Орбана. Аналогічний крок ухвалили кілька держав-членів.

У Європейській комісії водночас кажуть, що юридично не можуть позбавити Угорщину головування у Раді ЄС, але можуть бойкотувати його.