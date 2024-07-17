Європарламент схвалив резолюцію на підтримку України, де засудив "миротворчість" Орбана

Європейський парламент на пленарному засіданні в середу, 17 липня, більшістю голосів схвалив резолюцію на підтримку України, в якій зокрема засудив неузгоджені зовнішньополітичні дії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Резолюція, яку підтримали 495 євродепутатів із 679, що голосували, підтверджує підтримку "незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Вона засуджує нещодавній візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росії, "підкреслює, що під час цього візиту він не представляв ЄС, і вважає цей візит кричущим порушенням договорів ЄС та спільної зовнішньої політики".

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Більшість Європарламенту засудила зловживання Угорщиною своїм головуванням у Раді ЄС і закликала її зняти блокаду фінансування України з Європейського фонду миру.

У резолюції містяться заклики продовжувати військову, фінансову та іншу допомогу України, підтримка вступу України в Європейський Союз, використання заморожених російських активів. Окремо там засуджується російський обстріл "Охматдиту" та гібридні атаки Росії проти ЄС.

У зв’язку з цим Європарламент закликає Раду ЄС "продовжувати та розширювати свою політику санкцій проти Росії та Білорусі, одночасно здійснюючи моніторинг, перегляд та підвищення її ефективності та впливу".

Підкреслимо, що резолюція на підтримку України стала першим документом, ухваленим Європейським парламентом після червневих виборів. Пропозицію єврогрупи "Патріоти за Європу" засудити замах на Дональда Трампа, висунуту раніше, відхилили.

Єврокомісія раніше вирішила знизити рівень представництва на неформальних засіданнях Ради ЄС під час угорського головування, аби показати невдоволення неузгодженими зовнішньополітичними кроками Віктора Орбана. Аналогічний крок ухвалили кілька держав-членів.

У Європейській комісії водночас кажуть, що юридично не можуть позбавити Угорщину головування у Раді ЄС, але можуть бойкотувати його.