У ЄС пояснили, чого хочуть добитись покаранням Угорщини через візити Орбана

Європейська комісія вирішила знизити рівень представництва на неформальних засіданнях Ради ЄС під час угорського головування, аби показати невдоволення неузгодженими зовнішньополітичними кроками Віктора Орбана.

Про це на брифінгу у вівторок, 16 липня, сказав речник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер, повідомляє "Європейська правда".

За словами де Кеерсмакера, своїм демаршем Єврокомісія прагне надіслати два сигнали. Перший має на меті підкреслити, що ми "залишаємося повністю відданими конструктивній співпраці з усіма інституціями Європейського Союзу і з державами-членами".

"Це справді так. Це одна з причин, чому, наприклад, Комісія буде представлена на політичному рівні на офіційних засіданнях Ради", – додав він.

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Водночас, додав представник Єврокомісії, вона хоче висловити "несхвалення неузгодженими поїздками прем'єр-міністра Орбана до третіх країн з питань, зокрема, війни в Україні, які справді зашкодили незамінному іміджу єдності з Європейським Союзом".

"І на знак незгоди було зроблено цей символічний жест", – підсумував де Кеерсмакер.

Напередодні з огляду на "мирні вояжі" Віктора Орбана глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії комісарів в Угорщину і відкоригувала рівень представництва на засіданнях під угорським головуванням.

Нині в ЄС також обговорюють можливість позбавлення Будапешта права голосу в Раді Євросоюзу.

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