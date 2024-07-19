Естонія готується обмежити роботу пунктів пропуску на кордоні з РФ

Міністерство фінансів Естонії розробило черговий план посилення правил перетину естонсько-російського кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

Міністр фінансів Март Вирклаєв пояснив, що необхідність змін зумовлена ситуацією з безпекою в Європі та російською агресією проти України.

"Перегляд роботи прикордонних пунктів випливає з підтвердженого Естонською державою у квітні 2022 року принципу про те, що економічні відносини з Росією мають бути зведені до мінімуму, а також із санкційної політики, ухваленої торік", – сказав Вирклаєв.

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Відповідно до законопроєкту, пункт пропуску "Койдула" працюватиме з 5 ранку до 10 вечора протягом дня, а митне оформлення товарів буде можливе з 7 ранку до 7 вечора.

Запропонована зміна не зачіпає залізничний КПП у Койдула.

Дорожній пункт пропуску в Лухамаа буде відкрито з 7 до 19. Головною зміною стане повне закриття пункту пропуску для пішоходів, але кордон, як і раніше, можна буде перетинати на транспорті.

Закриття пункту необхідне для поліпшення контролю за санкційними товарами, а також для гарантування безпеки та дорожнього руху, оскільки ті, хто перетинає кордон пішки, і автомобілі людей, які їх підвозять, блокують проїжджу частину на кордоні, а рух пішоходів створює небезпечні ситуації на дорозі.

Раніше в Естонії допустили посилення митного контролю для мандрівників, які перетинають кордон з Росією, через дедалі частіші спроби таємного провезення підсанкційних товарів.

Також на естонській митниці розповідали, що найчастіше з ЄС у Росію намагаються незаконно провезти євро готівкою, дорогі брендові речі та елітні вина, також автозапчастини.