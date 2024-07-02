Естонські митники у Нарві регулярно виявляють спроби контрабанди до РФ підсанкційних товарів

Естонські співробітники митниці у Нарві щоденно виявляють випадки, коли подорожувальники до Росії намагаються приховано провезти з собою заборонені товари та євро готівкою.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Головна інспекторка відділу митниці у Нарві Татьяна Забалуєва розповіла, що ситуація з чергами у напрямку РФ нормалізувалася, проте митники щоденно виявляють у мандрівників до Росії заборонені до провезення речі, у тому числі товари подвійного призначення.

"Ми щоденно виявляємо такі товари під одягом. Люди вигадують що завгодно – їх ховають у багажі, декларують не тим, чим вони є", – зазначила вона.

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У чотирьох випадках за останній час вилучили компоненти зброї, які не задекларували.

Забалуєва розповіла, що найчастіше з ЄС у Росію намагаються незаконно провезти євро готівкою, дорогі брендові речі та елітні вина, також автозапчастини. За її словами, на КПП є службові собаки, які навчені знаходити не лише наркотичні речовини, але й заховані гроші.

Якщо у митників не виникає сумнівів, що порушення скоєне через недбалість і нерозуміння процедур, ситуація вирішується лише попередженням. Якщо ж мандрівник явно намагався приховати перевезення певних речей, можливе відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, наприкінці червня протягом декількох днів на КПП у Нарві утворилися велетенські черги на виїзд до Росії. Естонія через це навіть закривала КПП на виїзд на два дні. Прикордонники пояснили ситуацію надто повільною роботою російської сторони.

Після того певний час були черги і на двох інших, автомобільних пунктах перетину кордону. Час очікування міг складати від кількох днів до навіть 5 днів.