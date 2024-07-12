Естонія може посилити контроль багажу на кордоні з Росією у Нарві через порушників санкцій

В Естонії допускають посилення митного контролю для мандрівників, які перетинають кордон з Росією, через дедалі частіші спроби таємного провезення підсанкційних товарів.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Естонські митники не виключають, що невдовзі почнуть ретельно перевіряти багаж кожного мандрівника, що прямує з Естонії до Росії і навпаки, оскільки фіксують надто численні спроби провозити заборонені речі.

Керівник митного прикордонного пункту у Нарві Антс Кутті каже, що найчастіше подорожуючі везуть з Естонії до Росії звичайні харчові продукти, солодощі, чай, книги і журнали, настільні ігри, медикаменти. Все це не є забороненим. Водночас дуже часто фіксують спроби провезення предметів розкоші, які під санкціями, і товарів подвійного призначення, як і вивезення з Росії заборонених для імпорту товарів.

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"Ми вже перехоплювали товари подвійного призначення і різні "стратегічні" товари, як-от компоненти зброї, прилади нічного бачення, дрони, різні типи мікрочипів та мікроелектроніки, предмети розкоші", – розповідає Кутті.

Через КПП у Нарві щоденно проходить 3300-4000 мандрівників. З них орієнтовно 30% їдуть у робочих справах, близько 30% – за сімейними обставинами різного характеру, ще 40% використовують естонсько-російський кордон для транзитної поїздки далі у Європу. Дуже багато мандрівників – ті, хто їде зі скандинавських країн, оскільки кордон Фінляндії з Росією закритий.

Раніше на естонській митниці розповідали, що найчастіше з ЄС у Росію намагаються незаконно провезти євро готівкою, дорогі брендові речі та елітні вина, також автозапчастини.

Нагадаємо, наприкінці червня протягом декількох днів на КПП у Нарві утворилися велетенські черги на виїзд до Росії. Естонія через це навіть закривала КПП на виїзд на два дні. Прикордонники пояснили ситуацію надто повільною роботою російської сторони.

Після того певний час були черги і на двох інших, автомобільних пунктах перетину кордону. Час очікування міг складати від кількох днів до навіть п'яти днів.