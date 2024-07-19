Міністр оборони Естонії залишається на своїй посаді після відставки Каллас

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур має залишитися на своїй посаді після переформатування уряду у зв’язку з переходом прем’єрки Каї Каллас на топпосаду у Брюсселі.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Певкур, який також є віцепрезидентом "Партії реформ", після переформатування уряду і переходу прем’єрства до Крістена Міхала залишиться на своїй посаді. Ханно Певкур сказав про це у спілкуванні зі ЗМІ вранці у п’ятницю.

Певкура, нагадаємо, розглядали як потенційного кандидата на заміну Каї Каллас на прем’єрській посаді, проте він вирішив не претендувати на цю роль.

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Ввечері у четвер партії-члени коаліції – "Партія реформ", соціал-демократи та "Естонія 200" отримали погоджений перемовниками текст коаліційної угоди щодо оновленого уряду. У п’ятницю його має обговорити і погодити керівництво політсил.

Вже повідомляють імена представників "Партії реформ", які очолять міністерства фінансів, клімату та економіки.

Нагадаємо, прем'єрка Естонії Кая Каллас, яка має обійняти посаду високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, у понеділок, 15 липня, подала президенту Алару Карісу заяву про відставку.