В Естонії визначився найбільш ймовірний наступник Каллас на посаді прем’єра

Міністр з питань клімату Крістен Міхал буде висувати свою кандидатуру на посаду прем’єр-міністра Естонії і наразі є єдиним озвученим кандидатом.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Міхал публічно заявив, що буде висувати свою кандидатуру на прем’єрську посаду на засіданні правління "Партії реформ" Каї Каллас у суботу, 29 червня, коли політсила буде обирати їй наступника.

"Я поговорив з однопартійцями з усієї Естонії і завтра буду висуватися як кандидат на прем’єрську посаду на зустрічі правління", – сказав він.

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Крістен Міхал додав, що на зустрічі презентує бачення своїх завдань як лідера "Партії реформ".

Тим часом міністр оборони Ханно Певкур, який в минулому вже очолював "Партію реформ", оголосив, що не висувається.

Нагадаємо, пізно увечері 27 червня лідери ЄС узгодили нове керівництво Євросоюзу на наступні п'ять років. На посаду головного дипломата ЄС, який автоматично стає також віцепрезидентом Єврокомісії, обрали чинну прем'єрку Естонії Каю Каллас.