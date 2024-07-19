Министр обороны Эстонии остается на своей должности после отставки Каллас

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур должен остаться на своей должности после переформатирования правительства в связи с переходом премьера Каи Каллас на топ-должность в Брюсселе.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Певкур, который также является вице-президентом "Партии реформ", после переформатирования правительства и перехода премьерства к Кристена Михала останется на своей должности. Ханно Певкур сказал об этом в общении со СМИ утром в пятницу.

Певкура, напомним, рассматривали как потенциального кандидата на замену Каи Каллас на премьерской должности, однако он решил не претендовать на эту роль.

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Вечером в четверг партии-члены коалиции – "Партия реформ", социал-демократы и "Эстония 200" получили согласованный переговорщиками текст коалиционного соглашения по обновленному правительству. В пятницу его должно обсудить и согласовать руководство политсил.

Уже сообщают имена представителей "Партии реформ", которые возглавят министерства финансов, климата и экономики.

Напомним, премьер Эстонии Кая Каллас, которая должна занять должность высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, в понедельник, 15 июля, подала президенту Алару Карису заявление об отставке.