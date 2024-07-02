У Німеччині проти продажу автосалонів Mercedes протестують тисячі людей

Близько 25 тисяч співробітників Mercedes-Benz вийшли на демонстрацію проти запланованого продажу автосалонів компанії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

У мітингах взяли участь не лише працівники автосалонів, але й заводів Mercedes, де протестувальники виплескували свій гнів за допомогою барабанів, свистків і транспарантів.

За даними генеральної ради заводу й профспілки IG Metall, близько 10 тисяч осіб приєдналися до акції протесту на заводі виробника автомобілів класу люкс у Зіндельфінгені, земля Баден-Вюртемберг.

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Під гаслом "Ми тримаємося разом – 2 липня й кожного дня" ще більше протестувальників зібралося біля штаб-квартири Mercedes-Benz Group в Штутгарті, а також у містах Раштатт, Дюссельдорф, Бремен та Берліні.

Всі виробничі лінії Mercedes зупинилися, численні філії також закриті. На багатьох підприємствах навесні вже відбулися робочі збори.

У березні концерн заявив, що має намір продати автосалони, та що долю кожного з них розглядатимуть окремо. За словами речника компанії, жоден автосалон ще не продали.

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Раніше працівники словацького суспільного мовника RTVS провели кількагодинний страйк на знак протесту проти планів уряду перезапустити його під новим керівництвом, побоюючись більшого контролю з боку влади.