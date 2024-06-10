Працівники суспільного мовника Словаччини страйкували проти втручання влади

Працівники словацького суспільного мовника RTVS 10 червня провели кількагодинний страйк на знак протесту проти планів уряду перезапустити його під новим керівництвом, побоюючись більшого контролю з боку влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Кілька десятків працівників RTVS пройшли маршем від центральної площі Братислави до Міністерства культури Словаччини, вигукуючи "Вільні ЗМІ!" і "Ми не віддамо RTVS!". Це стало першим страйком в історії мовника.

Фото: Dennik N

Його учасники спільно з опозиційними партіями Словаччини критикують законопроєкт про реформу суспільного мовника, який, на їхню думку, зашкодить незалежності ЗМІ та придушить критику уряду, даючи можливість політикам втручатися в їхню діяльність.

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"Заплановані законодавчі зміни загрожуватимуть редакційній і творчій незалежності співробітників RTVS", – заявив страйковий комітет суспільного мовника Словаччини.

Згідно з реформою, RTVS (Радіо і телебачення Словаччини) також змінить свою назву на STVR (Словацьке телебачення і радіо), що, за словами працівників, коштуватиме мільйони євро в умовах і без того низького бюджету мовника.

Коаліційний уряд популістського прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо 24 квітня схвалив реформу суспільного мовлення, а словацький парламент проголосував за неї на сесії у червні.

Серед іншого, закон передбачає ліквідацію RTVS і утворення на його місці нової організації, а також дострокове припинення повноважень нинішнього директора мовника – Любоша Махая, який почав роботу влітку 2022 року, до приходу нинішньої коаліції до влади.

Фіцо не раз звинувачував RTVS у необ'єктивності, а в листопаді 2023 року оголосив бойкот чотирьом опозиційним словацьким ЗМІ, яких звинуватив у "ворожій політичній позиції".