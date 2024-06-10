Працівники суспільного мовника Словаччини страйкували проти втручання влади
Новини — Понеділок, 10 червня 2024, 17:58 —
Працівники словацького суспільного мовника RTVS 10 червня провели кількагодинний страйк на знак протесту проти планів уряду перезапустити його під новим керівництвом, побоюючись більшого контролю з боку влади.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Кілька десятків працівників RTVS пройшли маршем від центральної площі Братислави до Міністерства культури Словаччини, вигукуючи "Вільні ЗМІ!" і "Ми не віддамо RTVS!". Це стало першим страйком в історії мовника.
Його учасники спільно з опозиційними партіями Словаччини критикують законопроєкт про реформу суспільного мовника, який, на їхню думку, зашкодить незалежності ЗМІ та придушить критику уряду, даючи можливість політикам втручатися в їхню діяльність.
"Заплановані законодавчі зміни загрожуватимуть редакційній і творчій незалежності співробітників RTVS", – заявив страйковий комітет суспільного мовника Словаччини.
Згідно з реформою, RTVS (Радіо і телебачення Словаччини) також змінить свою назву на STVR (Словацьке телебачення і радіо), що, за словами працівників, коштуватиме мільйони євро в умовах і без того низького бюджету мовника.
Коаліційний уряд популістського прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо 24 квітня схвалив реформу суспільного мовлення, а словацький парламент проголосував за неї на сесії у червні.
Серед іншого, закон передбачає ліквідацію RTVS і утворення на його місці нової організації, а також дострокове припинення повноважень нинішнього директора мовника – Любоша Махая, який почав роботу влітку 2022 року, до приходу нинішньої коаліції до влади.
Фіцо не раз звинувачував RTVS у необ'єктивності, а в листопаді 2023 року оголосив бойкот чотирьом опозиційним словацьким ЗМІ, яких звинуватив у "ворожій політичній позиції".