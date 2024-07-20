Міністр оборони Німеччини планує "вибивати" більше фінансування на оборону

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче добиватися збільшення видатків на оборону у вже погодженому бюджеті на наступний рік, оскільки вважає заплановане збільшення недостатнім у теперішніх умовах.

Про це повідомляє Tagesspiegel, пише "Європейська правда".

У погодженому бюджеті запланували збільшення видатків на оборону на 1,25 млрд євро. Проте Пісторіус вважає, що за теперішніх геополітичних обставин це недостатні інвестиції.

"Нам у федеральному уряді потрібна ще одна фундаментальна дискусія щодо того, як ми хочемо гарантувати нашу безпеку… Я не був задоволений результатом перед рішенням уряду, і, ясна річ, я не задоволений ним зараз", – сказав він, натякаючи, що хоче на етапі дискусій у Бундестазі добитися збільшення оборонних видатків.

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Під час обговорень в уряді Пісторіус наполягав, що видатки на його сферу потрібно збільшити на 6,7 млрд, а не 1,25 млрд від поточних 52 млрд.

"Я продовжу просувати ідею, щоби Бундесвер отримував необхідні кошти – з огляду на дуже реальну загрозу Росії. Наступною нагодою для цього буде процес розгляду у парламенті", – сказав міністр.

Він зазначив, що не поділяє думку міністра фінансів Лінднера про те, що тепер Німеччина повернулася до "нормальної фінансової політики" після пандемії коронавірусу, з огляду на безпекову ситуацію у Європі через війну РФ проти України і на те, що Німеччині варто брати на себе ще більшу військову роль у Європі як найбільшій європейській економіці.

"Якщо Дональд Трамп стане президентом США, баланс сил у НАТО ймовірно зміниться ще швидше... Якщо ми не знайдемо рішення, як відобразити всі ці обставини у бюджеті, то це доведеться робити наступному уряду", – наголосив він.

Нагадаємо, 17 липня уряд Німеччини після тривалих суперечок затвердив бюджет на 2025 рік з меншою допомогою Україні, аніж закладали на 2024 рік.

У червні міністр оборони Борис Пісторіус представив плани щодо нової моделі військової служби.