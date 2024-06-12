Німеччина представила план відновлення призову до війська

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив пропозицію щодо нової добровільної військової служби після опозиції, яка виникла в уряді щодо відновлення призову.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Глава Міноборони ФРН заявив, що після досягнення 18 років усі чоловіки будуть зобов'язані заповнити анкету для оцінки їхньої придатності до військової служби та зацікавленості в ній, водночас для жінок це буде необов'язковим.

Згодом буде відбиратися група для проведення зборів, після чого найбільш придатні й мотивовані будуть відправлені на шестимісячну базову службу – з можливістю продовження терміну до 17 місяців.

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Ця нова модель має на меті збільшити кількість молодих людей, які проходять добровільну військову службу, на 5 тисяч – до 15 тисяч осіб на рік, заявили в оборонному відомстві.

Це має збільшити резерви для швидкого збільшення чисельності війська у випадку війни.

"Мета полягає в тому, щоб збільшувати цю кількість з року в рік, щоб підвищити потенціал", – сказав Пісторіус, додавши, що в кінцевому підсумку уряд хоче досягти мети у 200 тисяч резервістів.

Ця модель схожа на шведську, запроваджену в 2018 році, яка мала на меті підвищити статус військової служби шляхом надання їй певної ексклюзивності. Поки що невідомо, чи буде Німеччина, як і Швеція, зобов'язувати служити й тих, хто не бажає.

Пісторіус зауважив, що уряд залишить за собою таке право, але поки що не має жодних ознак того, що йому не вдасться набрати достатню кількість добровольців.

Міністр оборони пообіцяв перетворити Німеччину на "готову до війни" націю, попередивши, що війна між НАТО й Росією може статися через п'ять-вісім років.

"Ми повинні бути в змозі стримати будь-який напад", – заявив він, назвавши помилкою призупинення обов'язкової військової служби в Німеччині у 2011 році.

Міністерство оборони заявило, що зосереджується на добровільній службі, але вона може мати деякі "обов'язкові елементи, якщо це буде необхідно".

Раніше повідомляли, що країна має ресурси та інфраструктуру для одночасного проходження служби 5-7 тисячами новобранців, але її почнуть розбудовувати.

Остання версія проєкту відрізняється від давніших повідомлень про те, що Пісторіус під тиском однопартійців відмовляється від ідеї відновлення обов'язкового призову, оскільки більшість в СДПН канцлера Олафа Шольца виступають за те, щоб служба залишалася виключно добровільною і призовників мотивували різноманітними перевагами.

Перед тим у ЗМІ потрапляв опис трьох різних моделей відновлення призову, найбільш "радикальна" з яких передбачала обов’язкове анкетування та відбір певної кількості призовників з-поміж обох статей, з можливістю альтернативної цивільної служби.