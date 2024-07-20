Радник Байдена з нацбезпеки захищає його від нападок через вік

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліаван заявив, що не вважає виправданими занепокоєння стосовно віку Джо Байдена, через які він нібито не може здійснювати свої обов’язки.

Про це він сказав на пресконференції після безпекового форуму Aspen Security Forum у Колорадо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За словами Саллівана, він "до біса радий", що саме Байден очолює засідання Ради з національної безпеки в Ситуаційній кімнаті Білого дому.

"Я вважаю, що президент Сполучених Штатів робить дуже хорошу роботу на посаді президента і буде продовжувати робити дуже хорошу роботу, і саме тому він балотується на цю посаду", – додав він.

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Радник Байдена зокрема поділився спогадами про 13 квітня, коли президент США спостерігав у Ситуаційній кімнаті за масованою атакою Ірану ракетами і безпілотниками проти Ізраїлю.

"Ви бачите в живих кольорах, в реальному часі, можливості головнокомандувача", – підсумував Салліван.

Занепокоєння станом Джо Байдена посилились після його невдалого виступу на дебатах із Дональдом Трампом, які посилили заклики до президента знятись із президентських виборів.

Опоненти демократів також вимагають дострокової відставки Байдена з посади президента США.

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