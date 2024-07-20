Советник Байдена по нацбезопасности защищает его от нападок из-за возраста

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Саллиаван заявил, что не считает оправданными беспокойства относительно возраста Джо Байдена, из-за которых он якобы не может осуществлять свои обязанности.

Об этом он сказал на пресс-конференции после форума по безопасности Aspen Security Forum в Колорадо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам Салливана, он "чертовски рад", что именно Байден возглавляет заседание Совета по национальной безопасности в Ситуационной комнате Белого дома.

"Я считаю, что президент Соединенных Штатов делает очень хорошую работу на посту президента и будет продолжать делать очень хорошую работу, и именно поэтому он баллотируется на эту должность", – добавил он.

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Советник Байдена в частности поделился воспоминаниями о 13 апреля, когда президент США наблюдал в Ситуационной комнате за массированной атакой Ирана ракетами и беспилотниками против Израиля.

"Вы видите в живых цветах, в реальном времени, возможности главнокомандующего", – подытожил Салливан.

Беспокойство состоянием Джо Байдена усилились после его неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом, которые усилили призывы к президенту сняться с президентских выборов.

Оппоненты демократов также требуют досрочной отставки Байдена с поста президента США.

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