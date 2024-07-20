У разі зняття Байдена з виборів через здоров'я у Трампа вимагатимуть його негайної відставки

Кандидат Трампа у віцепрезиденти Джей Ді Венс натякнув, що у разі зняття президента США Джо Байдена з виборів у Трампа планують вимагати його дострокової відставки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Джей Ді Венс на тлі чуток про те, що президент США Джо Байден може відмовитись від участі у виборах під наростаючим тиском однопартійців, заявив, що з тих же міркувань слід ставити питання про спроможність Джо Байдена далі виконувати обов’язки президента.

If Joe Biden doesn't have the cognitive function to run for re-election, then he certainly doesn't have the cognitive function to remain as Commander-In-Chief.



How can any Dem pushing him to drop out of the presidential race, argue in good faith that he should stay on as POTUS? Реклама: July 19, 2024

"Якщо когнітивні функції Джо Байдена не дозволяють йому балотуватися для переобрання, тоді вони явно не дозволяють йому і залишатися Верховним Головнокомандувачем. Як може хтось із демократів, які підштовхують його до зняття з виборів, щиро стверджувати, що він має далі залишатися президентом?", – заявив Ді Венс.

Як відомо, в останні дні американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Байден під тиском однопартійців нібито починає схилятися до того, щоб зняти свою кандидатуру, а у команді, що займається його кампанією, вже планують дії у разі його рішення знятися з виборів.

Водночас в офіційних коментарях у кампанії Байдена заперечують ці чутки.

19 липня Байден у заяві з нагоди виступу свого опонента Дональда Трампа на з’їзді Республіканської партії пообіцяв відновити участь у передвиборчих заходах, призупинену через коронавірус, наступного тижня.

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