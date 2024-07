У разі зняття Байдена з виборів через здоров'я у Трампа вимагатимуть його негайної відставки

Кандидат Трампа у віцепрезиденти Джей Ді Венс натякнув, що у разі зняття президента США Джо Байдена з виборів у Трампа планують вимагати його дострокової відставки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Джей Ді Венс на тлі чуток про те, що президент США Джо Байден може відмовитись від участі у виборах під наростаючим тиском однопартійців, заявив, що з тих же міркувань слід ставити питання про спроможність Джо Байдена далі виконувати обов’язки президента.

If Joe Biden doesn't have the cognitive function to run for re-election, then he certainly doesn't have the cognitive function to remain as Commander-In-Chief.



How can any Dem pushing him to drop out of the presidential race, argue in good faith that he should stay on as POTUS?

