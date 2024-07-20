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У разі зняття Байдена з виборів через здоров'я у Трампа вимагатимуть його негайної відставки

Новини — Субота, 20 липня 2024, 11:27 — Марія Ємець

Кандидат Трампа у віцепрезиденти Джей Ді Венс натякнув, що у разі зняття президента США Джо Байдена з виборів у Трампа планують вимагати його дострокової відставки. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Джей Ді Венс на тлі чуток про те, що президент США Джо Байден може відмовитись від участі у виборах під наростаючим тиском однопартійців, заявив, що з тих же міркувань слід ставити питання про спроможність Джо Байдена далі виконувати обов’язки президента.

"Якщо когнітивні функції Джо Байдена не дозволяють йому балотуватися для переобрання, тоді вони явно не дозволяють йому і залишатися Верховним Головнокомандувачем. Як може хтось із демократів, які підштовхують його до зняття з виборів, щиро стверджувати, що він має далі залишатися президентом?", – заявив Ді Венс. 

Як відомо, в останні дні американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Байден під тиском однопартійців нібито починає схилятися до того, щоб зняти свою кандидатуру, а у команді, що займається його кампанією, вже планують дії у разі його рішення знятися з виборів.

Водночас в офіційних коментарях у кампанії Байдена заперечують ці чутки.

19 липня Байден у заяві з нагоди виступу свого опонента Дональда Трампа на з’їзді Республіканської партії пообіцяв відновити участь у передвиборчих заходах, призупинену через коронавірус, наступного тижня.

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