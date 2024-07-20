У США арештували чоловіка за погрози вбити Трампа і його кандидата у віцепрезиденти

Поліція у США напередодні, 19 липня, арештувала чоловіка й висунула йому звинувачення через погрози вбивством у соцмережах на адресу колишнього президента Дональда Трампа і його кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса.

Про це йдеться в заяві управління поліції міста Джупітер штату Флорида, яку цитує "Європейська правда".

Чоловіка на ім’я Майкл Вайзман арештували в п'ятницю за звинуваченням у письмових погрозах вбивством.

"Після розслідування повідомлень і облікового запису підозрюваного у Facebook детективи поліції встановили, що Вайзман неодноразово погрожував Трампу і Венсу, які на початку цього тижня стали кандидатами від Республіканської партії на посаду президента і віцепрезидента відповідно", – кажуть у поліції.

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Там додали, що Вайзман також нібито погрожував завдати тілесних ушкоджень членам сімей Трампа і Венса. Розслідування справи велось спільно із Секретною службою США, яка надає охорону першим особам держави.

Арешт Вайзмана відбувся менш ніж через тиждень після резонансного замаху на Дональда Трампа, який викликав у США побоювання стосовно можливого сплеску насильства та призвів до розслідувань служб безпеки, які забезпечували охорону політика.

Після цього стало відомо, що США отримали розвідувальну інформацію нібито про підготовку Іраном замаху на Трампа.

Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.