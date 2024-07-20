В США арестовали мужчину за угрозы убить Трампа и его кандидата в вице-президенты

Полиция в США накануне, 19 июля, арестовала мужчину и предъявила ему обвинения из-за угроз убийством в соцсетях в адрес бывшего президента Дональда Трампа и его кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса.

Об этом говорится в заявлении управления полиции города Джупитер штата Флорида, которое цитирует "Европейская правда".

Мужчину по имени Майкл Вайзман арестовали в пятницу по обвинению в письменных угрозах убийством.

"После расследования сообщений и учетной записи подозреваемого в Facebook детективы полиции установили, что Вайзман неоднократно угрожал Трампу и Венсу, которые в начале этой недели стали кандидатами от Республиканской партии на пост президента и вице-президента соответственно", – говорят в полиции.

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Там добавили, что Вайзман также якобы угрожал нанести телесные повреждения членам семей Трампа и Вэнса. Расследование дела велось совместно с Секретной службой США, которая предоставляет охрану первым лицам государства.

Арест Вайзмана состоялся менее чем через неделю после резонансного покушения на Дональда Трампа, который вызвал в США опасения относительно возможного всплеска насилия и привел к расследованиям служб безопасности, которые обеспечивали охрану политика.

После этого стало известно, что США получили разведывательную информацию якобы о подготовке Ираном покушения на Трампа.

Подробно о покушении на Трампа – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.