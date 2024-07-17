У США через замах на Трампа почали розслідування щодо Секретної служби

Генеральний інспектор Міністерства національної безпеки США розпочав розслідування діяльності Секретної служби Сполучених Штатів щодо забезпечення безпеки Дональда Трампа в день замаху на нього на мітингу в Пенсильванії.

Про це повідомило агентство АР, посилаючись на заяву генерального інспектора, пише "Європейська правда".

Мета розслідування – оцінити процес забезпечення безпеки Секретною службою Сполучених Штатів під час передвиборчого заходу Трампа 13 липня 2024 року.

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Коли було розпочато розслідування, не вказано. Президент Джо Байден також доручив провести незалежну перевірку безпеки на мітингу Дональда Трампа.

Директор Секретної служби Кім Чітл заявила, що відомство розуміє важливість перевірки, яку доручив провести Байден, і братиме в ній повну участь, так само як і в роботі комітетів Конгресу, які розслідують стрілянину.

Вона сказала, що агентство працює над тим, щоб зрозуміти, як сталася суботня стрілянина, і переконатися, що щось подібне не повториться.

Стрілянина викликала питання про те, як стрілець зміг залізти на дах, звідки було видно колишнього президента. Це трапилось незважаючи на додаткову охорону колишнього президента, яку організували для колишнього президента через відому владі США загрозу з боку Ірану.

Секретна служба США, яка налічує близько 7800 співробітників, відповідає за захист президентів, віцепрезидентів, членів їхніх сімей, колишніх президентів, їхніх дружин і неповнолітніх дітей віком до 16 років, а також кількох інших урядових високопосадовців.

Федеральне бюро розслідувань США розглядає стрілянину, що сталась на передвиборчому мітингу Трампа, як замах на вбивство, а також як "потенційний" внутрішній терористичний акт.

Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.