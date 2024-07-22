На Раді ЄС обговорять "мирні вояжі" Орбана і заяви Угорщини в ООН

На засіданні міністрів закордонних справ Євросоюзу у понеділок окремо обговорять "миротворчі вояжі" прем’єра головуючої у Раді ЄС Угорщини Віктора Орбана до Москви та Пекіна та антиєвропейські заяви від офіційного Будапешта.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав у коментарях журналістам головний дипломат ЄС Жозеп Боррель перед початком зустрічі.

Боррель повідомив, що проведе частину сесії з обмеженим доступом, під час якої міністри обговорять "події останніх тижнів", а саме поїздки прем’єра головуючої у Раді ЄС Угорщини Віктора Орбана до Києва, Москви та Пекіна, які він називає "миротворчою місією".

Предметом обговорення стануть також заяви очільника МЗС Угорщини в ООН, у яких він звинуватив ЄС у "підштовхуванні до війни".

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"Це абсолютно неприйнятно. Євросоюз підтримує Україну і прагне закінчити цю війну на основі принципів Статуту ООН. Ми поговоримо, як країни-члени оцінюють таку позицію країни, яка на цей час за ротаційним принципом головує у ЄС", – сказав Жозеп Боррель.

"ЄС не "штовхає до війни"... Йдеться про захист України, яка зазнала агресії", – наголосив він.

Нагадаємо, Єврокомісія вирішила знизити рівень представництва на неформальних засіданнях Ради ЄС під час угорського головування, аби показати невдоволення неузгодженими зовнішньополітичними кроками Віктора Орбана. Аналогічний крок ухвалили кілька держав-членів.

У Європейській комісії водночас кажуть, що юридично не можуть позбавити Угорщину головування у Раді ЄС, але можуть бойкотувати його.

Водночас Орбан обіцяє продовжити свою "мирну місію" попри критику.

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