ЗМІ: Польща запропонувала міністрам ЄС зустрітись у Львові, Угорщина була проти

Польща на засіданні міністрів закордонних справ Європейського Союзу запропонувала провести зустріч під угорським головуванням 28-29 серпня не в Будапешті, а у Львові, але Угорщина виступила проти.

Про це, як пише "Європейська правда", дізналась радіостанція RMF FM.

Дискусія про місце проведення неформальної зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу виникла через те, що низка країн вирішила бойкотувати зустрічі під угорським головуванням на рівні міністрів – у відповідь на неузгоджені зовнішньополітичні дії Віктора Орбана.

Під час засідання, за інформацією RMF FM, деякі країни запропонували перенести серпневу зустріч Ради ЄС із Будапешта до Брюсселя.

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Однак такі країни, як Австрія, Словаччина та Люксембург не хочуть погоджуватися на бойкот, аргументуючи це тим, що з Угорщиною потрібно говорити, вказуючи на її помилки.

"Глава польської дипломатії Радослав Сікорський запропонував компромісне рішення – скликати зустріч 28 і 29 серпня у Львові. Однак польська пропозиція була заблокована Угорщиною", – йдеться в публікації.

Топипломат ЄС Жозеп Боррель, який має повноваження скликати зустріч міністрів закордонних справ, оголосив, що ухвалить рішення після того, як вислухає сьогоднішню дискусію глав МЗС.

Під час засідання Ради ЄС також обговорювали "миротворчі вояжі" прем’єра головуючої у Раді ЄС Угорщини Віктора Орбана до Москви та Пекіна та антиєвропейські заяви від офіційного Будапешта.

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