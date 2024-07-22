СМИ: Польша предложила министрам ЕС встретиться во Львове, Венгрия была против

Польша на заседании министров иностранных дел Европейского Союза предложила провести встречу под венгерским председательством 28-29 августа не в Будапеште, а во Львове, но Венгрия выступила против.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнала радиостанция RMF FM.

Дискуссия о месте проведения неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза возникла из-за того, что ряд стран решил бойкотировать встречи под венгерским председательством на уровне министров – в ответ на несогласованные внешнеполитические действия Виктора Орбана.

Во время заседания, по информации RMF FM, некоторые страны предложили перенести августовскую встречу Совета ЕС из Будапешта в Брюссель.

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Однако такие страны, как Австрия, Словакия и Люксембург не хотят соглашаться на бойкот, аргументируя это тем, что с Венгрией нужно говорить, указывая на ее ошибки.

"Глава польской дипломатии Радослав Сикорский предложил компромиссное решение – созвать встречу 28 и 29 августа во Львове. Однако польское предложение было заблокировано Венгрией", – говорится в публикации.

Топипломат ЕС Жозеп Боррель, который имеет полномочия созвать встречу министров иностранных дел, объявил, что примет решение после того, как выслушает сегодняшнюю дискуссию глав МИД.

Во время заседания Совета ЕС также обсуждали "миротворческие вояжи" премьера председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин и антиевропейские заявления от официального Будапешта.

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