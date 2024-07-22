Угорщина: Припинення транзиту роснафти через Україну "порушує Угоду про асоціацію"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна почала консультації з Європейським Союзом після того, як транзит нафти російського "Лукойлу" через Україну призупинився.

Про це він сказав угорським журналістам після засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок, 22 липня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Magyar Nemzet.

За словами Сійярто, рішення України внести "Лукойл" до свого санкційного списку, що й призвело до призупинення транзиту нафти, "фундаментально загрожує безпеці енергопостачання Угорщини та Словаччини".

"Це неприйнятний крок з боку України, країни, яка хоче бути членом Європейського Союзу, яка одним рішенням ставить під фундаментальний ризик постачання нафти до двох країн-членів ЄС. Таке рішення України є явним порушенням Угоди про асоціацію", – вважає він.

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Голова угорського МЗС пояснив, що в таких випадках країни ЄС можуть негайно розпочати процедуру консультацій, де Європейська комісія має представляти постраждалу країну-члена, а в перспективі справа може дійти до арбітражу.

Сійярто уточнив, що наразі справа все ще перебуває на стадії консультацій, не навівши інших подробиць.

"Лукойл" перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.

Після цього минулого тижня Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу". Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав це рішення "незрозумілим і неприйнятним".