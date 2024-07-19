Сійярто обурений тим, що Україна зупинила транзит нафти "Лукойлу"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав "незрозумілим і неприйнятним" припинення Україною транзиту нафти російського "Лукойлу" до Угорщини та хоче підняти питання на засіданні Ради ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Сійярто опублікував речник угорського уряду Золтан Ковач.

Сійярто розкритикував рішення України зупинити транзит нафти "Лукойлу" до Угорщини та назвав його "незрозумілим і неприйнятним".

Він заявив, що Угорщина знайшла тимчасові рішення для стабілізації постачань, але вони не годяться на довготривалу перспективу і потрібне "швидке рішення".

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Сійярто наголосив, що Угорщина і Словаччина дуже залежать від постачання нафти через нафтопровід "Дружба" і від "Лукойлу" щорічно надходило близько 2 млн тонн.

"Це рішення серйозно ставить під загрозу безпеку постачань до Угорщини і Словаччини у довгостроковій перспективі", - заявив очільник МЗС Угорщини.

Він закликав Україну відреагувати та сказав, що планує піднімати це питання на засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

"Цікаво, що країна, яка прагне вступу до ЄС, ставить під загрозу постачання енергоресурсів до двох країн-членів, зокрема влітку, коли споживання на піку", – нарікає Сійярто.

Нагадаємо, 18 липня Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу".

"Лукойл" перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.