Венгрия: Прекращение транзита роснефти через Украину "нарушает Соглашение об ассоциации"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна начала консультации с Европейским Союзом после того, как транзит нефти российского "Лукойла" через Украину приостановился.

Об этом он сказал венгерским журналистам после заседания министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, 22 июля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Magyar Nemzet.

По словам Сийярто, решение Украины внести "Лукойл" в свой санкционный список, что и привело к приостановке транзита нефти, "фундаментально угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии".

"Это неприемлемый шаг со стороны Украины, страны, которая хочет быть членом Европейского Союза, которая одним решением ставит под фундаментальный риск поставки нефти в две страны-члена ЕС. Такое решение Украины является явным нарушением Соглашения об ассоциации", – считает он.

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Глава венгерского МИД пояснил, что в таких случаях страны ЕС могут немедленно начать процедуру консультаций, где Европейская комиссия должна представлять пострадавшую страну-члена, а в перспективе дело может дойти до арбитража.

Сийярто уточнил, что сейчас дело все еще находится на стадии консультаций, не приведя других подробностей.

"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными – касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества.В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.

После этого на прошлой неделе Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал это решение "непонятным и неприемлемым".