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Прем’єр Хорватії пошпетив мера Дубровника за націоналістичне гасло

Новини — Понеділок, 22 липня 2024, 21:38 — Олег Павлюк

Хорватський прем'єр-міністр Андрей Пленкович розкритикував мера туристичного курорту Дубровник Мато Франковича за публічне використання гасла хорватських усташів, які підтримували нацистів під час Другої світової війни.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

На відкритті меморіального парку ветеранів війни за незалежність Хорватії 1990-х років напередодні, 21 липня, мер Дубровника закінчив свою промову гаслом "За Батьківщину – готові" (Za Dom – Spremni хорватською мовою), яке використовували усташі.

Після того, як використання гасла розкритикувала опозиція, Франкович заявив, що сказав його не в "контексті Другої світової війни", а радше війни 1991-1995 років за незалежність Хорватії.

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Прем’єр Хорватії Пленкович назвав крок мера неприйнятним і заявив, що ані його партія, Хорватський демократичний союз (HDZ), до якої належить мер Дубровника, ані уряд не мають наміру закінчувати промови гаслом усташів.

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"Це політично неприйнятно для нас у всіх сенсах", – підкреслив прем’єр, додавши, що інституції вирішуватимуть "можливі наслідки" дій Франковича.

Хорватські усташі, які діяли у 1920-1940-х роках, під час Другої світової війни створили маріонеткову державу, а також відомі переслідуваннями й убивствами сотень тисяч етнічних сербів, євреїв, ромів і хорватів-антифашистів.

У сучасній Хорватії є симпатики усташів, які вважають тих засновниками хорватської нації.

Минулого року, нагадаємо, відомий проросійськими поглядами президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що гасло "Слава Україні" має таке ж походження, як і вигук хорватських усташів. Українське МЗС тоді йому креативно відповіло.

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